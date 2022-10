Italie : un mort et quatre blessés dans une attaque au couteau près de Milan

Drame en Italie. Une personne a été tuée et quatre autres ont été blessées dans une attaque au couteau survenue en fin d'après-midi jeudi 27 octobre, dans un centre commercial Carrefour à Assago, au sud de Milan, ont rapporté les autorités et les médias italiens. Parmi les blessés, figure le footballeur espagnol Pablo Mari, . Hospitalisé, il était conscient et en mesure de parler, a précisé à l'AFP une source proche du club.

Dans un communiqué, le PDG de Carrefour Italie, a précisé que la victime est un employé de l'hypermarché. "Nous sommes profondément attristés d'apprendre le décès d'un de nos salariés suite à l'attaque survenue aujourd'hui", écrit Christophe Rabatel. "Un jeune employé du supermarché (...) a malheureusement perdu la vie", a déclaré sur Facebook le président de la région Lombardie, Attilio Fontana, précisant que les autres blessés "ne semblent heureusement pas en danger de mort".

L'assaillant est un Italien de 46 ans souffrant de troubles psychiatriques, a rapporté l'agence de presse italienne Ansa. Il a été interpellé quelques instants après l'attaque. Les autorités excluent à ce stade la piste terrorist e: d'après les premiers éléments, l'individu, qui était suivi pour dépression, s'est saisi d'un couteau en rayon avant de frapper au hasard plusieurs personnes se trouvant à proximité.

Parmi les blessés, figure donc le footballeur espagnol Pablo Mari, prêté à Monza par le club anglais d'Arsenal. Hospitalisé, il était conscient et en mesure de parler, a précisé à l'AFP une source proche du club. "Cher Pablo, nous sommes tous près de toi et de ta famille, nous t'aimons, continue à te battre comme tu sais le faire, tu es un guerrier et tu guériras vite", a écrit le président de Monza, Adriano Galliani, dans un tweet.

Arsenal, le club dont le défenseur central est originaire a aussi réagi sur Twitter. "Nos pensées vont à Pablo Mari et aux autres victimes, écrit le club anglais. Nous avons été en contact avec l'agent de Pablo qui nous a dit qu'il était à l'hôpital et qu'il n'était pas gravement blessé."

Our thoughts are with Pablo Mari and the other victims of today's dreadful incident in Italy.



We have been in contact with Pablo’s agent who has told us he’s in hospital and is not seriously hurt.