Italie : rencontre avec un facteur vénitien

Durée de la vidéo : 4 min

Lundi 23 octobre, le 13 Heures de France 2 rencontre Giuseppe Albore. Depuis huit ans, il travaille comme postier à Venise. Un emploi hors du commun.

Aux premières lueurs du jour, c’est une Venise inconnue des touristes qui se réveille : celle des habitants et des travailleurs. Il est tout juste 7 heures quand Giuseppe Albore, facteur, commence sa tournée. Son secteur : le centre historique. Le Vaporetto est son seul moyen de transport. "C’est une expérience unique d’aller tous les jours au travail en bateau. Tous les autres vont au travail en voiture", indique-t-il. Depuis huit ans, ce facteur traverse un véritable décor, le Grand Canal et ses joyaux.

"Je suis multitâche"

Ici, il n’y a pas de vélo ou de trottinette, le facteur fait tout à pied avec trente kilomètres au total et des obstacles à chaque coin de rue. "Le chariot, les petites rues, les ponts et les escaliers, c’est un problème, mais il faut faire avec", assure Giuseppe Albore. Au bout de deux heures de tournée à peine, les touristes envahissent les rues. "Je suis postier, guide, office du tourisme, je suis multitâche", plaisante-t-il.



Alors que les visiteurs sont de plus en plus nombreux, Giuseppe Albore s'engouffre dans les lieux moins fréquentés. Il connaît comme personne les rues tortueuses du Moyen Âge. À la fin de sa tournée, le postier est fatigué, mais toujours aussi ébloui par ce décor.