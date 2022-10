Italie : première rencontre d’Emmanuel Macron avec Giorgia Meloni

L’agenda du président de la République est chargé pour cette visite en Italie, dimanche 23 octobre. Mais est-ce qu’Emmanuel Macron va y ajouter une première rencontre avec la nouvelle Première ministre Giorgia Meloni ? "La confirmation est tombée il y a quelques instants. Emmanuel Macron et Giorgia Meloni se rencontrent en ce moment même, l’entretien a débuté il y a un quart d’heure", rapporte Anne Bourse, envoyée spéciale à Rome (Italie). "Mais depuis ce matin, on a un peu l’impression d’un jeu du chat et de la souris. La presse italienne annonçait cette rencontre, l’Élysée ne confirmait pas. On a senti toute la journée un certain malaise. D’ailleurs, on ne connaît pas le lieu exact de la rencontre", précise la journaliste.

"Les clivages sont grands, notamment sur la question européenne"

"Personne ici n’imaginait qu’Emmanuel Macron ne voit pas Giorgia Meloni. Ce déplacement du président français est prévu depuis des semaines. Hasard du calendrier, c’est ce week-end que la nouvelle Première ministre italienne prend ses fonctions. Mais ni l’un ni l’autre ne semblaient pressés de se voir. Les clivages sont grands, notamment sur la question européenne. Mais au-delà de ces divergences, la France et l’Italie ont des intérêts communs. Les deux chefs d’État vont devoir travailler ensemble", explique Anne Bourse, depuis Rome.