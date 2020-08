Italie : Mauro Morandi, 81 ans, l’autre Robinson

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Connue pour ses eaux translucides, son sable rose et son unique habitant, la petite île italienne de Budelli se situe entre la Sardaigne et la Corse. Âgé de 81 ans, et installé dans un cabanon depuis trente ans, l'administration italienne lui demande aujourd’hui de quitter l’île sans délai. “Le parc naturel veut m’expulser. Je ne comprends pas pourquoi et je suis très inquiet”, explique Mauro Morandi.



“Des tomates, de la charcuterie, du parmesan”

L’ancien professeur de sport est arrivé ici en 1989, un peu par hasard, pour une journée. Finalement, il n’est jamais reparti. Il vit en autarcie, se nourrit de ce qu’il trouve dans son petit refuge. Il y a l’électricité et un peu d’électroménager. L’été, c’est facile. Il a souvent des visites. Des habitués qui le ravitaillent en produits frais. “Des tomates, de la charcuterie, du parmesan”, énumère-t-il. L’hiver, le vieil homme ne peut compter que sur l’aide d’un pêcheur professionnel.

