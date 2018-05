Italie : les partis antisystème assurent avoir bouclé leur programme de gouvernement

Le Mouvement 5 étoiles et la Ligue, les deux formations eurosceptiques arrivées en tête lors des élections, ont annoncé leur intention de présenter ce programme au président de la République, lundi.

L'Italie va-t-elle enfin avoir un gouvernement ? Le Mouvements 5 étoiles (M5S) et la Ligue ont assuré, jeudi 17 mai au soir, qu'ils soumettraient lundi au président de la République Sergio Mattarella le programme du premier gouvernement antisystème en Italie. Les deux partis eurosceptiques ont précisé qu'ils étaient en train d'apporter les dernières retouches au "contrat".

Les deux formations ont mis du temps à se mettre d'accord. Elles avaient demandé en début de semaine un délai supplémentaire au président. "Je suis fier du temps, des jours et des nuits passées, non pas à parler de ministres mais de l'avenir de l'Italie. Lundi, nous irons chez monsieur Mattarella et nous lui soumettrons notre travail", a déclaré le chef de file de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini.

Inquiétudes de la Bourse italienne

"Je suis très confiant, nous avons créé la base du gouvernement et le nom du Premier ministre ne sera pas un problème", a assuré de son côté Luigi Di Maio, son homologue du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème). Les deux hommes se sont une nouvelle fois réunis jeudi à Rome pour tenter de s'accorder sur les ultimes arbitrages de leur programme commun et sur le profil et le nom du futur chef du gouvernement, ce dernier point étant encore en suspens.

"Ce ne sera ni moi, ni monsieur Di Maio. (...) Nous sommes en train de chercher une synthèse", a tranché Matteo Salvini. De leur côté, les dirigeants du M5S "5 Etoiles" n'ont pas totalement abandonné l'idée de voir leur leader prendre les rênes du futur exécutif, mais l'hypothèse d'une tierce personne semble tenir la corde.

Plusieurs ébauches du programme commun des deux partis antisystème ont fuité ces derniers jours dans la presse, mais les responsables ont assuré qu'elles étaient "dépassées". La version la plus ancienne, qui datait de lundi matin et évoquait une sortie de l'euro, a déclenché une vague d'inquiétude qui n'est pas retombée. Après avoir plongé de 2,3% mercredi, la Bourse de Milan a clôturé en baisse de 0,29% jeudi. En revanche, l'éventualité d'un "Italexit" (sur le modèle du "Brexit") n'apparaît plus noir sur blanc dans les dernières versions du programme de gouvernement publiées jeudi par les médias italiens.