Italie : les inondations ont fait d'importants dégâts en Emilie-Romagne

Les intempéries ont déjà fait 14 morts dans la région d’Emilie-Romagne, en Italie. Les dégâts sont extrêmement importants, notamment pour les agriculteurs dans cette zone qui est le verger du pays. Plus de 5 000 exploitations ont été inondées.

En Emilie-Romagne (Italie), les inondations font des ravages depuis plusieurs jours. Plus de 5 000 exploitations se sont notamment retrouvées sous les eaux et au moins 14 décès sont à déplorer. Les sauveteurs italiens survolent les plaines de la région à la recherche de personnes encore à secourir. Ils sont souvent amenés à traverser les routes, devenues des canaux, pour secourir les riverains qui ne sont pas toujours enclins à quitter leur domicile.

15 000 personnes évacuées en trois jours

À Cesena, certains jeunes volontaires, "les anges de la boue", surnom donné par les Italiens, tentent de redonner le sourire aux villageois. "Les gens ont besoin d’aide et nous, on est là", déclare une volontaire. "On est jeunes, on est forts, et quand on voit leurs visages bouleversés, on ne peut être que motivé". En trois jours, 15 000 personnes ont dû être évacuées. Les eaux commencent à refluer, laissant la place à une épaisse boue.