Italie : les coopératives, remède à la crise ?

À Bologne (Italie), de jeunes start-ups optent pour le modèle coopératif. C'est le cas de Fair B&B, un site dédié à la mise en relation de propriétaires d'appartement et des touristes. Les profits sont réinvestis dans des projets sociaux. "Notre commission est la même que les autres plateformes, mais nous l'utilisons différemment. La moitié sert à la gestion de la coopérative, l'autre moitié est consacrée à un projet social. Avec nous en voyageant on fait le bien. C'est une façon de redynamiser le territoire et repenser la vie dans la cité, d'utiliser différemment les technologies", explique Damiano Avellino, fondateur de la plateforme Fair B&B.

Pizzeria solidaire

Le loueur perçoit exactement la même somme que sur les autres plateformes, mais il donne du sens à sa démarche. "C'est l'unique façon de faire un projet social et de lutter contre la gentrification des villes européennes comme Barcelone ou Berlin. Avec ce projet, tu n'es pas qu'un numéro, tu fais quelque chose pour ton territoire et pour ta ville", confie Gabrielle Tabanelli, futur loueur. L'argent généré par Fair B&B a été investi par exemple dans une pizzeria solidaire où un salarié sur trois est une personne handicapée.

L'intégralité de ce reportage est à retrouver dans le magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 26 janvier sur France 3.