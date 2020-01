VIDEO. Italie. Avec 4 000 coopératives, l'Emilie-Romagne est la région du monde qui a le plus d'entreprises associatives

Tout le monde connaît le parmesan, le vinaigre balsamique, la sauce bolognaise… Autant de spécialités gastronomiques originaires d'Emilie-Romagne, au nord-est de l'Italie. Peu de personnes savent en revanche que c'est la région du monde qui a le plus de coopératives, ces entreprises sociales et solidaires. Pas moins de 4 000 coop contribuent à la prospérité du tissu local !

Ici, deux salariés sur trois travaillent pour ces structures associatives, alors, pas étonnant que le voyageur qui arrive en ville rencontre rapidement un de leurs adhérents. "Le but n'est pas de redistribuer des capitaux ni de faire des bénéfices en vue de s'enrichir. Il s'agit avant tout d'améliorer le travail des associés", explique Ricardo, président d'une coop de taxis.

"Ça me donne du travail, mais surtout, ça me donne de la dignité"

Les coopératives ont pignon sur rue et sont présentes dans tous les secteurs d'activité. La solidarité et l'esprit de famille, de cœur ou de sang, animent le mouvement coopératif. Giuseppe Benassi est membre depuis plusieurs années d'une coopérative de BTP qui fédère 400 maçons. Il n'a pas eu trop de mal à convaincre son fils de le rejoindre en utilisant de solides arguments.

"La coopérative, c'est une ambiance de travail spéciale, dit-il. Tu choisis qui te dirige. Tu élis le président et le conseil d'administration qui te guident. En plus, si tu n'es pas content, tu peux les virer et faire valoir ton opinion. Ça me donne du travail, mais surtout, ça me donne de la dignité." Le fils ajoute : "C'est pour ainsi dire comme une famille. Nous sommes un groupe uni, une société, oui, une vraie famille."

Un extrait du magazine "Nous, les Européens" diffusé dimanche 26 janvier 2020 à 10h45 sur France 3.