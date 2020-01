"Nous, les Européens". Italie : ensemble, c'est mieux

Grand reportage, invité-e et actualité européenne sont au sommaire du nouveau magazine "Nous, les Européens" (Twitter), présenté par Francis Letellier et diffusé le dimanche à 10h45 sur France 3.

Pour ce nouveau numéro, direction l'Italie, en Emilie-Romagne, autour de Bologne. Une région mondialement connue pour son parmesan, son vinaigre balsamique et le jambon de Parme. C'est aussi l'endroit du monde qui concentre le plus grand nombre de coopératives. Et elles produisent un tiers de sa richesse ! Depuis la fin du XIXe siècle, elles attirent de plus en plus de jeunes, en quête d’une autre manière de vivre le monde du travail, plus participative, solidaire et égalitaire.

Les coopératives, remède à la crise ?

> LE REPORTAGE

En Italie, les coopératives ont réussi à conquérir tous les domaines d’activité : des imprimeries aux entreprises du BTP, en passant par les laboratoires de recherche, les banques, les taxis… Elles sont même la solution envisagée pour sauver certaines entreprises en faillite et préserver l’emploi. Et ça marche ! Alors que l’Emilie-Romagne, où trois salariés sur quatre travaillent dans ce type de structure, était une des régions les plus pauvres d’Italie au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c’est aujourd’hui l’une des plus prospères, au deuxième rang national sur vingt régions, en termes de revenus par habitant. Et le taux de chômage est beaucoup plus faible que celui du pays.

Un reportage de Frédérique Maillard-Laudisa, Hervé Dhinaut, Denis Bassompierre et Mariana Gioka.

> L'INVITEE

Monique Pinçon-Charlot, sociologue, intervient sur la question du partage et de la redistribution des richesses.

> LES INSTANTANES DE FRANÇOIS BEAUDONNET

Un tour d’Europe des initiatives originales et des actualités insolites.

