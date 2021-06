Venise, en Italie, et ses habitants veulent en finir avec les bateaux de croisière, remis en service depuis le déconfinement.

Venise a retrouvé ses touristes et ses bateaux de croisière. Après 18 mois sans la présence de ces géants des mers, le MSC Orchestra est arrivé dans le port de la cité italienne samedi 5 juin, de quoi réveiller la polémique entre partisans et opposants aux paquebots dans la lagune. Pour les professionnels du tourisme, leur retour est positif. "On voit vraiment la lumière au bout du tunnel", confie l'un d'eux.

Mick Jagger mobilisé

Il y a près d'un mois, le gouvernement avait pourtant interdit la présence de ces géants des mers polluants dans le centre historique, car ils fragilisent la ville et ses habitations. Mais le terminal, où ils devraient être accueillis, ne sera opérationnel que dans quelques années. Les opposants ont le sentiment de s'être fait avoir. "Le gouvernement a réussi à faire croire qu'il avait banni les bateaux de croisière en face de la place Saint-Marc", déclare, furieux, Alessandro Santi. De nombreux artistes, comme Wes Anderson ou Mick Jagger, ont demandé au gouvernement d'interdire définitivement la circulation des bateaux de croisière dans Venise.