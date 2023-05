Italie : le pays à nouveau victime de fortes inondations

Quelques jours après les inondations dans le Nord de l’Italie, qui ont causé la mort de 15 personnes et des milliards d’euros de dégâts, la région de Naples et du sud du pays est touchée par de très fortes pluies. Une personne est morte.

En vingt minutes à peine, l’eau a envahi les rues de ce village du sud de l’Italie. Un homme a trouvé la mort alors qu’il marchait vers sa voiture. Depuis plus d’une semaine, c’est tout le pays qui est en proie à ces phénomènes de bombes d’eau, comme dans la région de Brescia, où il est tombé en quelques minutes l’équivalent de plusieurs mois de précipitations, provoquant des torrents de boue et des glissements de terrain.

Entre 4 et 7 milliards d’euros de dégâts

Ces inondations surviennent alors que le pays se remet à peine des inondations qui ont coûté la vie à 15 personnes dans la région d’Emilie-Romagne, où on évalue encore les dégâts, qui sont estimés entre 4 et 7 milliards d’euros de dégâts de champs ravagés, de routes et de ponts détruits. Il y a aussi une urgence : celle de pomper l’eau pour éviter le risque d’épidémie. Jeudi 25 mai, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von Der Leyen, s’est rendu au chevet de l’Italie, et a promis de déclencher le fonds de solidarité de l’Union européenne.