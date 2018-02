Italie : la campagne pour les élections législatives marquée par des affrontements

Dans une semaine, les Italiens seront appelés aux urnes dans le cadre des élections législatives. La campagne marquée par la question du racisme a été émaillée par de nombreux affrontements entre militants antifascistes, forces de l'ordre et partis d'extrême droite. Sur place, François Beaudonnet fait le point sur les dernières journées de tensions avant le vote. "Des heurts ont déjà eu lieu dans la matinée du 24 février à Milan (Italie) lorsque des étudiants ont voulu empêcher le leader d'un parti d'extrême droite de prendre la parole. Ils ont été violemment repoussés par la police", explique-t-il.

Manifestation tendue à Rome

Mais la grande inquiétude concerne la manifestation prévue dans l'après-midi à Rome. Le journaliste précise : "Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont attendues pour dire 'non' au racisme et au fascisme. Les autorités craignent des échauffourées avec les mouvements d'extrême droite, mais aussi d'éventuels éléments infiltrés dans le cortège qui se veut pacifique. La ville de Rome a mobilisé 350 policiers, son maximum, une semaine avant le scrutin. La campagne électorale aura porté essentiellement sur le racisme et sur la peur de l'autre."

Le JT

Les autres sujets du JT