Italie : l'ancien chef du gouvernement Matteo Renzi propose un gouvernement "institutionnel" pour éviter des élections précipitées

L'ancien chef du gouvernement de centre-gauche a appelé toutes les forces politiques à s'unir derrière un gouvernement "institutionnel", pour "sauver" l'Italie d'une dérive "extrémiste" .

Matteo Renzi a proposé, dimanche 11 août, à toutes les forces politiques de s'unir derrière un gouvernement "institutionnel", pour "sauver" l'Italie d'une dérive "extrémiste" et préparer des élections sans précipitation. Pour l'ancien chef du gouvernement de centre-gauche, "ce serait de la folie qu'aller voter tout de suite", dès l'automne, comme l'a exigé le chef de la Ligue Matteo Salvini. Le leader du mouvement d'extrême-droite a fait éclater, jeudi 8 août, la coalition formée il y a 14 mois avec le Mouvement Cinq Etoiles (M5S).

Une semaine cruciale pour le Parlement italien

"Je suis convaincu qu'il y a une majorité pour un gouvernement institutionnel en mesure de sauver l'Italie. Qui refusera devra assumer la responsabilité de livrer à la droite extrémiste l'avenir de nos enfants", a dit Matteo Renzi dimanche, sur Facebook et dans des interviews au journal Corriere della Sera et à la télévision Canale 5. "On vote au Parlement, pas sur la plage. Le match contre Salvini se joue dans les instances institutionnelles, pas en courant derrière un populiste qui gère notre sécurité entre mojito et 'cubistes' [des animatrices de pistes de danse]", a-t-il dit dans une allusion à la "tournée des plages" lancée par Matteo Salvini pour conquérir l'électorat du Sud.

Il faut "un gouvernement institutionnel qui permettra aux Italiens [via le Parlement] de voter la réduction [déjà prévue] du nombre de parlementaires, qui évitera la hausse de la TVA [automatique début 2020, si des mesures budgétaires ne sont pas adoptées avant] et qui puisse gérer la tenue d'élections sans manipulations". Matteo Renzi a fait cette proposition avant une semaine cruciale où les groupes parlementaires se réuniront pour décider la date du vote d'une motion de censure qui devrait faire tomber le gouvernement de Giuseppe Conte.