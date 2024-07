Italie : éruptions spectaculaires de l'Etna et du Stromboli

En Sicile, l'Etna et le Stromboli sont entrés en éruption. Le niveau d'alerte est passé au rouge pour ce dernier, alors que débute la saison des vacances. Les vols ont été suspendus à l'aéroport de Catane.

Les images sont spectaculaires, et le bruit impressionnant. L’Etna, qui domine la Sicile (Italie), le plus grand volcan en activité d’Europe, est entré en éruption. Toute la nuit, la lave s’est écoulée presque en continu. Des cendres se sont élevées jusqu’à 4,5 km dans l’atmosphère. Dans la matinée, les habitants de Catane (Italie) ont découvert leur ville recouverte de cendres. En pleine saison touristique, l’aéroport a dû être fermé.

Éruption du Stromboli

À une centaine de kilomètres plus au Nord, sur une petite île, un autre volcan, le Stromboli, est également entré en éruption, avec un immense panache de cendres et de fumée. Une expérience inédite pour certains touristes. "On a vu trois endroits où il y avait des projections importantes. C’était très rouge, et on voyait la lave couler le long de la mer. C’était un spectacle exceptionnel", confie l’un d’eux. Les autorités italiennes ont émis une alerte rouge pour ce volcan. Pour l’heure, le vent pousse les cendres vers la mer, et aucune évacuation n’est annoncée.