Italie : contre la mortalité sur les routes, le gouvernement offre le taxi après une soirée arrosée en boîte de nuit

Le gouvernement italien teste depuis cet été une mesure pour lutter contre les accidents de la route : un retour en taxi gratuit pour ceux qui ont trop bu en boîte de nuit.

Et si pour limiter les risques d’accidents à la sortie des boîtes, on vous offrait le taxi quand vous avez trop bu ? La mesure est testée cet été en Italie, où la mortalité routière a augmenté, en particulier chez les 18-30 ans depuis la pandémie.

À la sortie de boîte, les clients passent un test d'alcoolémie. Si le résultat est positif (en Italie la limite est de 0,5 grammes et même zéro pour les moins de 21 ans), le patron de la boîte remet un bon de transport gratuit et le client est raccompagné gratuitement chez lui. Mais pour limiter les frais, la navette ne va pas à plus de 30 kilomètres. La mesure est en test dans six localités.

Une mesure qui fait polémique

Alors est-ce pour autant une subvention à la beuverie ? C’est sur ce thème que le débat a pris sur les réseaux sociaux. Les finances publiques devraient néanmoins s’en remettre. Dans la discothèque près de Venise, il y a chaque week-end près de 4 000 danseurs, moins de 10 taxis et 20 personnes raccompagnées. Samuele Bucciol, le patron, veut positiver : "Ce n'est pas parce que le local est complet qu'il doit y avoir plein de gens dans les taxis. Cela voudrait dire que tout le monde boit, bien au-delà des limites autorisées."

La mesure, estampillée Matteo Salvini, le ministre des Transports, a jusqu’au 15 septembre pour faire ses preuves.