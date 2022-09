Italie : au moins dix morts après de violentes inondations dans le centre du pays

Des pluies diluviennes ont frappé le centre de l'Italie, jeudi 15 septembre. La commune de Senigallia (Italie) a été la plus touchée par les inondations, qui ont envahi toute la ville. Toute la nuit, les pompiers ont poursuivi les recherches. Quatre personnes ont été retrouvées mortes dans leurs garages. Le bilan provisoire s'élève à dix morts et quatre disparus. Les pluies se sont concentrées sur la province d'Ancône, près de la mer Adriatique. Entre 17h et 19h, 42 cm d'eau sont tombés, l'équivalent de six mois de pluie dans la région.



Des dégâts matériels importants

Dans la matinée du vendredi 16 septembre, le niveau de l'eau est redescendu aussi vite qu'il avait grimpé, laissant apparaître un paysage de désolation. Les dégâts matériels sont importants : des routes coupées, des ponts effondrés. 300 pompiers sont à pied d'œuvre et d'importants moyens aériens ont été déployés. De nombreuses zones sont encore privées d'électricité, et les écoles de la province d'Ancône restent fermées.