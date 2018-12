Italie : Alba, la reine du Piémont

Une petite région au nord de l’Italie, le pays d’Alba, un monde de collines et douceurs réputé pour sa tranquillité sauf quelques jours par an avec la foire aux truffes. Les sommes en jeu montent très vite. Le record 2018, avec cette truffe blanche adjugée 85000 euros, soit plus de 100 euros le gramme. Mais la truffe blanche est un parfum très apprécié en cuisine. Beaucoup de Chinois l’apprécient, mais ce sont les locaux qui la connaissent le mieux.

Relation homme-chien

Rendez-vous à la campagne sans indiquer le lieu avec un chasseur de truffes : "J’arrive avec le chien, il descend et je suis obligé de le suivre parce que c’est lui qui sait", explique l'un d’eux. En lisière de sous-bois, les gisements de truffe sont connus des locaux. Le chien va creuser entre 10 et 30 cm.

"Quand la mère accouche, on met de l’huile de truffe sur ses mamelles, les petits sentent ce parfum quand ils boivent ce premier lait", explique-t-il. Une relation homme-chien unique. En moyenne, un bon tandem peut trouver 80 kilos de truffe noire et trois-quatre kilos de truffe blanche. 110 000 personnes viennent à la foire chaque année, un marché qui représente un chiffre d’affaires estimé à plus de 400 millions d’euros par an.

