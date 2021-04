Italie : à Rome, début de déconfinement et réouverture des terrasses

C. Guttin

Rome, comme plusieurs villes italiennes, réamorce un déconfinement, lundi 26 avril, et rouvre terrasses et lieux culturels. La journaliste de France Télévisions Camille Guttin est présente sur place, pour le JT du 13 Heures.

C'est "un air de liberté" qui est chroniqué par la journaliste Camille Guttin, en direct de Rome, en Italie. En pleine épidémie du Covid-19, les Romains assistent à un assouplissement des mesures locales de confinement à partir du lundi 26 avril, et vont pouvoir se rendre à nouveau dans leurs lieux culturels et les terrasses de restaurants, modulo quelques conditions. Une réouverture progressive similaire à ce qui est attendu pour les Français. "Les musées, les théâtres, les cinémas ont rouvert à Rome, explique Camille Guttin. Avec une jauge de 50% de leur capacité maximum, et les restaurants peuvent servir en terrasse seulement, mais seulement jusqu'à vingt-deux heures."



Approches locales

Cependant, le pays entier n'est pas soumis aux mêmes mesures. L'Italie adopte une stratégie de déconfinement région par région. "Chacune a un code couleur allant du blanc au rouge", ajoute la journaliste. Une manière de vulgariser plusieurs données, comme le taux d'incidence ou le taux de propagation du virus. Quatorze régions sur vingt sont classées jaune, ce qui signifie une légère baisse.