Incendie : des centaines d'évacuations en Toscane

Les flammes grignotent encore la forêt et les oliviers en haut d'une montagne, située à Calci en Toscane, en Italie, à seulement quelques km de Pise. Le vent rend très difficile l'intervention des avions Canadair, qui ne parviennent toujours pas à éteindre l'incendie. En deux jours, plus de 700 ha ont été ravagés. Les vents, qui soufflent à plus de 80 km/h ont attisé les flammes toute la nuit, propageant l'incendie.

Près de 700 personnes évacuées

"On regardait le feu pour voir quelle direction il allait prendre. Au départ, on avait l'impression que notre village était sûr, mais le vent a changé de direction", explique un habitant. La région n'a pas souffert de la sécheresse cet été. Alors, pour les autorités, il s'agirait d'un incendie volontaire. "Beaucoup de touristes venaient ici pour apprécier la beauté du paysage. Maintenant, cela n'existe plus. La personne qui a fait cela est un criminel", enrage un secouriste. Une association italienne a promis de donner 2 000 euros en échange d'informations fiables sur le départ de l'incendie.

