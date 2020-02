Igloo : les givrés de la musique

Il fallait sans doute être un peu givré pour imaginer faire des concerts sous un glacier avec des instruments uniques au monde : violon, guitare et tous les autres sont fabriqués à partir de cube de glace. Près de 300 spectateurs prennent place dans l'igloo Passo Paradiso (Italie) transformé en salle de concert. Le luthier Tim Linhardt, à l'origine de l'invention de la technique, se trouve au milieu de l'assistance.

Une technique unique au monde

Son atelier se trouve à 2 600 mètres d'altitude. Température moyenne : -12°C. Tim Linhardt fabrique des caisses de résonance uniques au monde. "Je cherche le son originel que la glace pourrait rendre, et, à chaque fois, je découvre des centaines de sonorités différentes que la glace peut faire. Cela dépend de l'épaisseur et de la tension", explique le luthier. Il suffit d'une erreur d'épaisseur et la glace se rompt comme du cristal.

