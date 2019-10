Feuilleton : les Cinque Terre, perle d'Italie (3/5)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Ce sont des villages aériens magnifiques en Italie. Les Cinque Terre sont coincés entre ciel et mer pour le plus grand bonheur des touristes. Comme accrochés sur des pentes raides, les habitants mènent une lutte contre la nature depuis l'Antiquité. Mais cela a fragilisé la montagne, qui a besoin de murets pour ne pas s'effondrer. C'est un natif du coin, Giancarlo Selano, qui dirige les travaux. Il transmet des techniques ancestrales à des migrants venus d'Afrique.

"C'est un peu comme un art"

Les Italiens de leur côté ne veulent plus de ce travail. "Depuis que le monde est monde on les construit de cette manière, en ajustant les pierres les unes contre les autres", explique l'artisan. "C'est précis parce que c'est un peu comme un art. Pour pouvoir faire ça, il faut d'abord aimer. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire. On va se rappeler de moi ici parce que j'ai eu à faire des trucs qui vont peut-être faire cent ans", raconte l'un des ouvriers.