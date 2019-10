Feuilleton : les Cinque Terre, perle d'Italie (1/5)

Pendant des siècles, les Cinque Terre (Italie) n'ont été accessibles que par la mer. Il s'agit de cinq villages accrochés à la montagne. Des joyaux multicolores classés au patrimoine mondial de l'humanité. Manarola est une hanse réservée aux tout petits bateaux. Perché sur les hauteurs, Corniglia est le seul village qui surplombe la mer. Pour la plage et le farniente, c'est à Monterosso al Mare que ça se passe. À Vernazza, l'église borde les flots et parfois, la mer s'invite jusque sur la place centrale. Riomaggiore est le dernier des cinq et aussi le plus vertical.

2,5 millions de touristes l'an passé

Tous ces villages ont été coupés du monde jusqu'à ce qu'au début du XXe siècle, le train arrive. Traversant les montagnes, longeant la mer à toute allure, c'est le moyen le plus pratique pour parcourir les villages. Ce train connaît un tel succès qu'en pleine saison, les quais ressemblent à ceux d'une mégalopole avec des touristes venus du monde entier. "Le paysage est magnifique", constate une touriste après avoir grimpé les nombreuses marches d'un des villages. Et si certains prennent de la hauteur, d'autres restent en bas. L'an passé, 2,5 millions de touristes ont arpenté ces ruelles. "Sans eux, notre village serait mort", estime un habitant.