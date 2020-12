Eurozapping : les vaccins sont arrivés en Italie, ouverture des pistes de ski à Sotchi, en Russie

Elles étaient très attendues : les 10 000 premières doses du vaccin contre le Covid-19 sont arrivées en Italie sous précieuse escorte de la police jusqu’à Rome. Compte tenu de l’importance du chargement, les autorités n’ont pris aucun risque. "Il y a eu une très forte mobilisation des forces armées", a confié Lorenzo Guerini, le ministre de la Défense italien. Avec 70 000 morts, l’Italie est le pays le plus touché d'Europe.

La saison de ski est lancée en Russie

En Allemagne, les nouvelles restrictions sanitaires touchent particulièrement les plus fragiles. Dans les maisons de retraite, les visites ne sont plus autorisées, et les pensionnaires ont dû passer Noël seuls. Dans certains établissements, la messe a été retransmise à la télévision. Enfin, à Sotchi, en Russie, c’est l’ouverture de la saison de ski. "La première neige, c’est la meilleure, comme un premier amour", se réjouit un homme. Les règles de distanciation sociale ne sont pas toujours respectées. La location du matériel n’est pas autorisée, chacun devant apporter le sien.

