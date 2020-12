Vaccination contre le Covid-19 : en Italie, l’armée réquisitionnée pour la protection et le transport des doses de vaccin

Les vaccins contre le Covid-19 sont arrivés en Italie, et déjà surveillés de très près. L’armée est là pour prêter main-forte et protéger les convois. Les premières vaccinations auront lieu dimanche 27 décembre, en Italie comme dans toute l’Europe. À peine passé la frontière, le fourgon noir rempli des 9 750 premières doses de vaccin a été escorté par des carabiniers.

60 véhicules et 250 soldats pour escorter les fourgons

Le convoi prend la direction de Rome, et la base militaire de Pratica di Mare. C'est de là que partiront cinq avions, deux de l'armée de l'air, deux de l'armée de terre et un de la marine, pour atteindre les destinations les plus éloignées, à moins de 300 km. En tout, 60 véhicules et 250 soldats escorteront les fourgons. Sécurité maximum, affirme le ministre de la Défense Lorenzo Guerini : "Toutes nos forces armées répondent présentes pour transporter les vaccins. Depuis le début elles sont prêtes et savent ce qu'elles ont à faire : du concret, peu de mots mais beaucoup d'engagement et de travail."

D'ici dimanche matin, les 21 principaux sites de chaque région auront reçu leurs vaccins et c'est à 8h dimanche à l'hôpital Spallanzani de Rome que sera vaccinée la première Italienne. C'est une infirmière, elle s'appelle Claudia Alivernini : "Je suis fière de représenter tous les personnels soignants qui comme moi ont été en première ligne pendant cette pandémie."

"Se vacciner, c'est vraiment un acte d'amour et de responsabilité, pour la collectivité." Claudia Alivernini, infirmière à Rome

La deuxième phase de distribution doit démarrer fin janvier. Onze avions, 73 hélicoptères et 360 véhicules militaires assureront la sécurité des vaccins. L'italie est le cinquième pays le plus touché au monde par le coronavirus en nombre de morts.