Italie : les nouveaux leaders présentent un programme économique choc

Deux Italiens font trembler l'Europe. D'un côté, Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, de l'autre, Matteo Salvini, chef de l'extrême droite italienne. Tous deux ont concocté un programme économique choc. Il prévoit une baisse des impôts sur le revenu de 23% à 15%, des impôts sur les sociétés de 43% à 20%, un revenu universel de 780€ et un calcul de la retraite plus avantageux. À Rome, les Italiens sont plutôt dans l'expectative. Le coût du programme est estimé à plus de 100 milliards d'euros alors que le pays est déjà surendetté.

Renégocier la dette ?

Les deux leaders italiens proposent de renégocier les 250 milliards d'euros de la dette italienne avec la banque centrale européenne. La plupart des économistes considèrent cette option comme irréaliste. Après avoir consulté leurs militants par internet, les deux hommes présenteront leur programme au président de la République en vue de former un nouveau gouvernement, antisystème et anti-Europe.

