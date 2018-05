Italie : Emmanuel Macron continue à croire en l'Union européenne

Le président français n'est-il pas de plus en plus isolé ? À un an des prochaines élections européennes, l'Italie, l'un des pays fondateurs de l'Europe rejoint le rang des eurosceptiques. Pourtant, l'Élysée veut croire qu'elle ne prendra pas le risque de s'écarter de l'Europe.

Une tournée des capitales européennes dans les 6 prochains mois

"Entre l'arrivée des populistes en Italie, après l'Autriche et la Hongrie, et la frilosité de l'Allemagne, la tâche d'Emmanuel Macron s'annonce compliquée. Mais dans son esprit, la montée des nationalismes doit justement servir de signal d'alarme. C'est parce que l'Europe ne bouge pas et ne protège pas que l'on en est arrivé là. C'est avec cet argument qu'il va tenter de convaincre Angela Merkel qu'il rencontre mi-juin, dans l'espoir qu'elle accepte un budget de la Zone Euro, afin de renforcer les solidarités", précise notre journaliste Valérie Astruc. Dans les 6 prochains mois, Emmanuel Macron devrait reprendre son bâton de pèlerin pour faire une tournée des capitales européennes. "Plus que jamais, le président français apparait comme l'un des derniers dirigeants capables de convaincre les dirigeants européens de se resaisir", conclut Valérie Astruc.

