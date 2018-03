Italie : gouvernement impossible

Marc Dana est en direct de Rome et revient sur la situation politique en Italie après les élections législatives et sénatoriales de ce week-end. "C'est un long feuilleton qui commence en Italie, pour deux raisons. La première est due au mode de scrutin italien, très complexe ; on ne devrait par exemple pas connaître le nombre exact de sièges obtenus par chaque parti au Parlement italien avant au moins mercredi 7 mars", explique le journaliste.

Une impasse de plusieurs mois ?

La deuxième raison est qu'aucune majorité ne se dessine. "Les deux vainqueurs de ces élections - la Ligue et le Mouvement 5 étoiles -, n'envisagent aucune alliance même si dans le même temps, ils n'ont aucun intérêt à ce que l'on organise de nouvelles élections. Tout reste donc envisageable, mais quoi qu'il en soit, l'Italie est sur le point de plonger dans une nouvelle impasse qui pourrait durer plusieurs semaines voire plusieurs mois", conclut Marc Dana.

