Italie : Giorgia Meloni va diriger le pays après sa victoire aux législatives

Giorgia Meloni est la nouvelle femme forte de l’Italie. Avec elle, les Frères d’Italie sont arrivés en tête, dimanche 25 septembre, avec 26 % des voix. Dans son premier discours, Giorgia Meloni s’est voulue rassurante : "Nous serons amenés à gouverner cette nation, et nous le ferons pour tous. (…) Nous le ferons avec l’objectif d’unir notre peuple." Si la presse de gauche s’alarme de son arrivée au pouvoir, celle de droite exulte.

Des électeurs partagés

Les résultats sont, eux, beaucoup plus partagés. Avec 30% d’abstention, cette élection n’a pas soulevé les foules. "Au moins, il y aura un changement. Que ce soit positif ou négatif, il faut respecter la démocratie et le vote populaire", explique un Italien. Une électrice est, quant à elle, positive : "Si c’est la candidate à laquelle on a eu affaire ces derniers mois, ça devrait aller." Durant sa campagne, Giorgia Meloni a assoupli son discours. Toutefois, ses ennemis sont clairement désignés : l’Islam, les migrants, l’avortement et les minorités sexuelles.