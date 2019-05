Italie : des visites médicales pour les automobilistes seniors

En Italie comme dans le reste de l'Europe, les seniors sont de plus en plus nombreux. Alors, pour s'assurer que les automobilistes sont toujours aptes à la conduite, les autorités prévoient des visites médicales régulières et obligatoires. Tous les cinq ans et à partir de 60 ans, les seniors rencontrent un médecin qui juge leurs capacités à conduire. Ils sont interrogés sur d'éventuelles maladies et passent un test visuel. "Le permis de conduire expire le jour de notre anniversaire, donc impossible d'oublier", indique la retraitée Mirella Di Jacinto.

107 € par visite

La visite médicale dure une vingtaine de minutes et coûte 107 € à la charge du conducteur, plus on vieillit, plus les contrôles sont réguliers. Les mesures de retraits de permis ne concernent chaque année qu'une dizaine de personnes. Les autorités en conviennent, il s'agit davantage d'une mesure préventive que répressive.

Le JT

Les autres sujets du JT