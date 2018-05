Italie : coalition populiste en vue

C’est peut-être un tournant politique pour l’Italie. La Ligue et le Mouvement 5 étoiles se sont associés pour former une coalition populiste. Les deux formations aux antipodes idéologiques se sont accordées sur un programme économique aux mesures controversées. Luigi Di Maio et Matteo Salvini ont concocté un programme économique choc : l’impôt sur le revenu qui passe de 23 % à 15 %, l’impôt sur les sociétés de 43 % à 20 %, un revenu universel de 780 € et un calcul de la retraite plus avantageux.



À Rome, les Italiens sont dans l’expectative. "J’espère que ce sera positif pour les jeunes et les retraités", espère un Romain. D’autres sont plus méfiants. Ce programme estimé à 100 milliards d’euros, pose question pour ce pays surendetté. Les deux leaders veulent renégocier avec la BCE les 250 milliards d’euros de la dette publique italienne. Impossible pour les économistes : soit l’Italie sort de l’euro soit elle ne fera jamais son programme. Ce programme sera présenté au président de la République lundi 21 mai en vue de former un nouveau gouvernement antisystème et anti-Europe.

