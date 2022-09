Italie : à la veille des élections législatives, l'extrême droite aux portes du pouvoir

L'Italie est à quelques heures d'un vote crucial, qui pourrait voir les partis de droite et d'extrême droite triompher aux élections législatives. En face, la gauche et le centre partent divisés.

Comme un baroud d'honneur, le Parti démocrate jette ses dernières forces dans la bataille, avec un meeting de la dernière chance pour Enrico Letta, leader du parti, vendredi 23 septembre. "La vraie différence, c'est que nous avons fait une campagne électorale en parlant du futur. Eux ont parlé de l'Italie du passé", a-t-il déclaré sur scène. En face, les membres de l'alliance de droite et d'extrême droite se sont rassemblés et caracolent en tête des sondages. À gauche, aucune coalition d'ampleur n'a vu le jour. Le Mouvement 5 Etoiles, l'une des premières forces politiques du pays, tenait d'ailleurs son propre meeting.

Fratelli d'Italia, mouvement post-fasciste

Difficile, donc, de rivaliser avec Giorgia Meloni, la dirigeante du parti Fratelli d'Italia, grande favorite de ces élections. "Méfiez-vous de cet enthousiasme, ne vous laissez pas distraire, car ce soir, à minuit, j'en ai fini avec la campagne électorale. Et je vous jure sur la chose la plus chère que j'aie au monde que j'ai tout donné", a-t-elle prévenu pour son ultime meeting, à Naples. À 45 ans, elle incarne un mouvement à l'ADN post-fasciste, qui veut plus de frontières, plus de natalité et moins d'immigration.