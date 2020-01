Élection régionale en Italie : Matteo Salvini a "tout à perdre" en cas de défaite, selon l'historienne Ludmila Acone

L'extrême droite de Matteo Salvini mise beaucoup ce dimanche lors de l'élection régionale en Emilie-Romagne pour renverser la coalition actuellement au pouvoir en Italie.

Ludmila Acone, historienne spécialiste de l'Italie contemporaine, estime sur franceinfo que le leader de la Ligue (extrême droite) Matteo Salvini a "tout à perdre" en cas de défaite dimanche 26 janvier lors de l'élection régionale en Émilie-Romagne, à l'occasion de laquelle "toutes les forces politiques ont beaucoup investi". La Ligue a d'ores et déjà annoncé qu'elle demanderait des élections générales anticipées en cas de victoire face à la coalition gouvernementale entre le Mouvement 5 Étoiles et le Parti démocrate.

franceinfo : Serait-ce un séisme politique en Italie si l'Émilie-Romagne basculait très à droite ?

Ludmila Acone : Cela aurait des conséquences exrêmement importantes au niveau national parce que toutes les forces politiques ont investi sur cette campagne, pour en faire un signal pour l'avenir de ce gouvernement. Salvini veut absolument et depuis longtemps déjà arriver à des élections générales anticipées, et les soutiens du gouvernement actuel au contraire veulent une stabilité et éviter que Salvini et la coalition de droite reprennent le pouvoir.

La coalition gouvernementale peut-elle tenir en cas de victoire de la Ligue du Nord aujourd'hui ?

C'est difficile à dire parce qu'il y a déjà des problèmes internes au Mouvement 5 étoiles qui minent un peu sa stabilité, mais les chiffres sont clairs, les élections (générales en 2019) ont été gagnées par des forces qui se sont coalisées. Pour que ce gouvernement tombe il faudrait une autre coalition, et cette coalition devrait avoir le nombre nécessaire pour être soutenue et pour l'instant ce n'est pas évident du tout. À l'heure actuelle, le Mouvement 5 étoiles n'est pas près de lâcher le Parti démocrate et vice-versa à moins que les questions internes au Mouvement 5 étoiles ne donnent une autre direction aux affaires. Mais pour l'instant, c'est juste une crise de croissance et de stabilisation.

Dans le cas inverse, si la Ligue est battue, est-ce un revers majeur pour Matteo Salvini ?

Il a tout à perdre parce que Salvini fait sa politique sur l'image. Toute sa campagne et toute sa force politique est basée sur des campagnes médiatiques parfois toxiques et sur un certain nombre de coups de poing, au détriment des idées et des analyses de fond sur la politique et sur les solutions à amener pour le pays.