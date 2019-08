Crise politique en Italie : "Je n’ai pas peur d’être jugé par les Italiens" affirme Matteo Salvini après la démission de Giuseppe Conte

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ITALIE

: "Je referai exactement la même chose. Je suis un homme libre et je n'ai pas peur du jugement des citoyens", répond Matteo Salvini après le réquisitoire de son Premier ministre, Giuseppe Conte.







: "Je regrette que vous m’ayez supporté ainsi pendant plus d’un an mais je n’ai aucun regret."

: C'est au tour de Matteo Salvini de s'exprimer devant le Parlement.

: Bonjour @anonyme. Matteo Salvini, chef de file du parti d'extrême droite italien La Ligue, a présenté une motion de censure contre son propre gouvernement qu'il partage avec le Mouvement 5 étoiles. Le but : retourner aux élections pour convertir ses bons scores dans les sondages en voix et gouverner seul avec une coalition de droite. Il a d'ailleurs appelé les Italiens à lui confier les "pleins-pouvoirs". Cette motion de censure doit être votée aujourd'hui, mais Giuseppe Conte a annoncé la démission de son gouvernement juste avant.

: Pourquoi voter une motion de censure si le gouvernement démissionne?

: Après seulement 14 mois de cohabitation, le divorce du couple Ligue-Mouvement 5 étoiles est maintenant consommé. Le Parlement italien va maintenant débattre avant le vote de la motion de censure déposée par la Ligue. On attend aussi la prise de parole de Matteo Salvini.

: "La décision de la Ligue, qui a déposé la motion de censure contre le gouvernement, ainsi que tous les comportements de ces derniers mois m'imposent de mettre fin ici même à notre gouvernement."

: Le Premier ministre Giuseppe Conte annonce la démission de son gouvernement.

: Vous vous trompez, cher @anonyme. Matteo Salvini est bien au Sénat, juste à gauche de Giuseppe Conte, qui prononce un réquisitoire d'une rare dureté contre son ministre de l'Intérieur.





: Pourquoi Salvini n'est-il pas présent au parlement italien, n'est-ce pas obligatoire ?

: "Si tu étais venu donner des explications au Sénat sur l'affaire russe, tu m'aurais évité de me présenter à ta place sans même avoir partagé tes informations avec moi", a lancé Giuseppe Conte. Une référence au "Moscopoli", une affaire de soupçons de financements russes de la Ligue. Si vous n'avez pas suivi, voici des explications.

: "La crise actuelle compromet l'action du gouvernement, qui s'arrête ici. Mais maintenant, nous avons besoin de politique avec un grand P."

: Devant le Sénat, Giuseppe Conte, le Premier ministre italien issu du Mouvement cinq étoiles, a des mots très durs à l'adresse de son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de file de la Ligue. Il dénonce une "carence de culture constitutionnelle" .

: "Après les européennes, Matteo Salvini a cherché un prétexte pour retourner aux urnes (...). Pour justifier un vote, la Ligue a minoré le travail accompli par le gouvernement."

: "Tu as créé des interférences qui ont abouti à l'inefficacité de notre action."

: "Tu n'as pas réussi à contenir ta fougue sur les sujets à l'ordre du jour, créant une cacophonie politique."







: Crise politique en Italie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte prononce en ce moment un discours solennel au Sénat et accuse Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et vice-Premier ministre d'avoir eu un comportement "irresponsable" et d'avoir uniquement "poursuivi ses propres intérêts et ceux de son parti".