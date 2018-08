Viaduc de Gênes : une rescapée témoigne

Léonine est une avocate française. Avec son mari et son fils de 3 ans, elle se trouvait sur le pont qui s'est effondré le mardi 14 août, à Gènes, en Italie. Ce jour-là, un énorme orage éclate sur la route. Après avoir traversé un tunnel, la famille s'engage sur le pont. Elle témoigne : "La visibilité était affreuse, devant nous, on a vu un pylône bouger. Comme ça a continué et qu'on a vu le pylône partir complètement, on a enclenché la marche arrière, ouvert nos portières et on est parti en courant jusqu'au tunnel."

Un geste salvateur

Des grondements se font à nouveau entendre dans le tunnel, la famille repart en courant. À la sortie, ils croisent les pompiers italiens. Ceux-ci arrêtent un taxi avec des Français sympathiques qui les conduisent à l'aéroport. Le pont s'est effondré à près de 150 mètres de la voiture de Léonine. Un quart d'heure avant le drame, ils s'étaient arrêtés sur la route pour récupérer la tétine du petit dans le coffre, ce geste leur a peut-être sauvé la vie.