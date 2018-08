DIRECT. Effondrement d'un pont à Gênes : nouvelle nuit de recherches en quête de survivants

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #GENES

: "Il y a malheureusement une tradition de corruption en Italie et de détournement de fonds publics qui fait que souvent l’argent n’est pas entièrement destiné aux ouvrages publics."



Selon l'historienne Ludmila Acone, "manifestement la société d’autoroute n’a pas fait le travail de maintenance qui était nécessaire".

: Bonjour @Gus. Toutes les pistes sont actuellement étudiées, mais il manque encore des informations. Certains évoquent la météo, d'autres un problème de conception du pont. Je vous propose de lire cet article qui revient sur les questions qui se posent après le drame à Gênes.

: On parle beaucoup des fautes mais pas de ce qui a provoqué l'effondrement, version scientifique bien-sûr ? Aucune info la dessus ?

: Vous êtes nombreux dans les commentaires à nous interroger sur les responsabilités du drame à Gênes. La météo a-t-elle joué un rôle ? Qui gérait le pont ? L’effondrement était-il prévisible ? Voici cinq questions qui se posent après la catastrophe de Gênes.









: La France est-elle à l'abri d'une catastrophe comme celle de Gênes ? La presse hexagonale a des doutes. "Ce qui est arrivé en Italie menace en France", déplore par exemple La Voix du Nord. "On ressent un frisson d'angoisse à l'idée que 70% des 15 000 ponts italiens aient plus de 40 ans ou que 7% des ponts français soient aujourd'hui à risque", s'inquiète également Libération.

: Bonjour @Pascal. L'état d'urgence offre un cadre normatif pour la gestion du site et l'assistance aux plus de 630 personnes évacuées et dont les habitations, en contrebas de ce qui reste du pont, sont condamnées. Le gouvernement s'est engagé à les reloger avant la fin de l'année, ce qui devrait être facilité avec ce cadre de l'état d'urgence.

: Bonjour, quelle est l'utilité de décréter un état d'urgence de un an ?

: Il est l'heure de la traditionnelle revue de presse. De nombreux quotidiens mettent encore le drame de Gênes en une. "À qui la faute ?", s'interroge notamment Libération. "L'Italie, entre deuil et colère", complète le journal La Croix.













: De son côté, la direction d'Autostrade per l'Italia, qui gère le tronçon d'autoroute en question, se défend de toute négligence. Sous le feu de violentes critiques de toutes les figures du gouvernement, elle affirme le sérieux de sa surveillance de l'ouvrage.

: Après le choc, les Italiens se posent désormais des questions sur ce qui a rendu possible ce drame. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence à Gênes et il a promis de révoquer la concession de l'exploitant de l'ouvrage, accusé de négligence criminelle. Il a aussi annoncé le déblocage d'une première tranche de cinq millions d'euros d'aide d'urgence, ainsi qu'une journée de deuil national.

: "Il reste évidemment l'espoir pour les secouristes de retrouver quelques survivants, mais plus le temps passe, plus c'est difficile."



Les sauveteurs ont poursuivi cette nuit leurs recherches pour tenter de trouver des survivants dans les décombres du pont Morandi qui s'est effondré à Gênes. Le bilan provisoire fait état de 39 morts et 16 blessés. Trois enfants de 8 à 13 ans figurent parmi les morts, de même que quatre jeunes Français, trois Chiliens et un Colombien.







