Viaduc de Gênes : une région paralysée

Après l'effondrement du viaduc de Gênes, en Italie, il n'existe désormais qu'une seule route pour traverser la ville : deux voies étroites le long du port, qui supportent à elles-seules, le trafic du viaduc effondré. 26 millions de véhicules y passaient chaque année. Alors, les bouchons s'accumulent. Plus de 30 minutes pour parcourir 300 mètres...Les routiers fulminent. "Il y a bien un autre itinéraire, mais c'est un détour de 120/130 kilomètres", témoigne l'un d'eux.

55 000 emplois menacés

Gênes meurtrie, et Gênes isolée. Avec le viaduc, c'est un axe stratégique qui s'est effondré. Une autoroute vitale pour relier le sud de la France et l'Italie. Mais aussi pour desservir le pont économique de Gênes : son port. Le responsable d'un terminal en est certain : avec l'autoroute coupée, les compagnies de transport maritime vont privilégier d'autres destinations. Pour avoir de nouvelles routes, il faudra attendre des mois. Des mois d'attente intenables pour certaines entreprises, dont tous les matériaux de construction arrivent par camion. Selon la presse italienne, 55 000 emplois seraient aujourd'hui menacés dans la région de Gênes.

