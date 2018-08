Viaduc de Gênes : la reconstruction du pont

Il ne resterait plus de victimes sous les décombres. Toutes les personnes signalées disparues ont été retrouvées. Il faut maintenant déblayer et reconstruire. Hier soir, samedi 18 août, le patron de la société Autostrade, gestionnaire du pont, a pris la parole pour la première fois depuis la catastrophe. Il a promis 500 millions d'euros pour aider les victimes et construire un nouveau pont en acier d'ici huit mois, sans se prononcer sur les causes de l'effondrement.

"Nous exigeons une réparation crédible et il n'y aura pas de troc"

Mais le gouvernement va-t-il lui attribuer cette tâche ? La réponse du ministre du Travail, Luigi Di Maio, est cinglante. "Soyons clairs : l'État n'accepte pas la proposition d'Autostrade. Nous exigeons une réparation crédible et il n'y aura pas de troc. Le gouvernement ira au bout de la procédure de révocation", lâche-t-il sur Facebook. D'autant plus que pour certains experts, la solution proposée par Autostrade est irréaliste. En attendant, Autostrade aménagera une voie alternative pour les poids lourds et les autoroutes autour de Gênes seront gratuites dès lundi 20 août.

