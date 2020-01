L'Eurozapping du 23h : un feu prend sur le chantier du nouveau pont de Gênes, en Italie

Un incendie s'est déclaré sur le chantier du futur pont de Gênes. Le pilier 13 a été en flammes pendant des heures jusqu'au petit matin. Le sinistre s'est déclaré en pleine nuit du 30 au 31 décembre, sur ce chantier du futur nouveau pont qui doit remplacer celui qui s'est effondré en août 2018 faisant 43 morts. Aucune victime n'est à déplorer, mais le chantier est arrêté jusqu'à nouvel ordre. Une enquête a été ouverte.

Autoroutes gratuites en Espagne

En Espagne, la nouvelle année commence avec de nouvelles autoroutes gratuites. Entre Tarragone et Alicante et entre Séville et Cadix, plus de 450 kilomètres d'autoroutes deviennent gratuites en 2020. Une aubaine pour les touristes et routiers. Dans un an, 1000 km supplémentaires seront rendus gratuits. À Londres, on fête le 20e anniversaire du London Eye. Illuminée chaque année, la grande roue est devenue un monument emblématique de la capitale britannique. Elle devait être temporaire à la base. Elle aura un œil marqué par un avenir sur le Brexit.