Italie : des autoroutes défectueuses

Voici cinq faits inquiétants sur les autoroutes italiennes. Premièrement, selon le quotidien El Corriere, au moins 10 ponts se sont effondrés en Italie depuis 2013. Deuxièmement, l'Etat italien n'entretient pas assez son réseau autoroutier. Un réseau qui date des années 60, 70 et qui vieillit. Ces huit dernières années, il manquait 10 milliards d'euros d'investissement pour leur entretien. Troisièmement, entre Palerme et Agrigente en Sicile, un pont s'est fissuré puis effondré seulement 10 jours après son inauguration. Cet incident a causé la démission du patron des autoroutes italiennes en 2015.

Une autoroute terminée 54 ans après le début des travaux

Quatrièmement, en 2016, un viaduc de la nationale 36 s'est effondré entre Milan et Lecco. Bilan : 1 mort et 5 blessés. L'Anas, agence des autoroutes italiennes, affirme avoir demandé la fermeture du pont, trois heures avant l'accident. Les autorités locales auraient refusé, réclamant une autorisation spéciale. Cinquièmement, dans la Calabre, la mafia locale avait la mainmise sur l'A3 ou "l'autoroute de la honte". Elle relie Salerno et Reggio de Calabre. Travaux perpétuels, matériaux de faible qualité, éboulements... Elle n'a été terminée qu'en 2016, soit cinquante-quatre ans après le début du chantier. Après la découverte de cette gigantesque fraude, l'Italie a dû rembourser à l'Union européenne, 382 millions € de subventions.