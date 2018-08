Italie : un viaduc de l'autoroute A10 s'effondre à Gênes

Au loin, derrière un toit, on distingue une portion du viaduc de l'autoroute de Gênes, en Italie. Elle vient de s'effondrer, devenue un trou béant mardi 14 août. Les premières images permettent de mesurer l'ampleur de la destruction de l'ouvrage : près de 100 mètres manquent. Des images montrent, au loin, l'effondrement de la chaussée 45 mètres plus bas de part et d'autre d'un pylone en béton, haut de 90 mètres, qui s'est écroulé peu après.

Les pompiers cherchent à savoir si des voitures sont tombées dans le vide. Il était près de midi quand le viaduc s'est écroulé sur une zone industrielle.

"Les pompiers ont dû mal à accéder au lieu de l'accident"

À la mi-journée, un peu plus d'une heure après le drame, nous avons pu joindre une Française qui se trouve sur l'autoroute totalement bloquée. "On est vraiment bloqués, explique-t-elle. Les camions de pompiers vont dans notre sens. Il y a 30 secondes, un camion essayait de se frayer un chemin, les pompiers ont dû sortir du camion pour dire aux voitures de se pousser, ils ont beaucoup de mal à atteindre le lieu de l'accident".

En raison du relief particulièrement accidenté de la région, le parcours de l'autoroute est jalonné de tunnels et de ponts. Cet axe, le pont Morandi, possède deux voies de circulation de chaque côté et relie Gènes à la frontière française. Construit dans les années 60, il est très fréquenté.

Les équipes de recherche sont à pied d'oeuvre. Sur Twitter, les pompiers annoncent être engagées "en nombre" et que "les équipes de recherches et cynophiles sont activées".