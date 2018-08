Gênes : une famille française de rescapés témoigne

Une famille de Français a échappé de peu au drame. Mardi 14 août, le pont Morandi s'est effondré juste devant eux. "On est bien conscient d'avoir de la chance et on a beaucoup de tristesse pour les familles qui n'ont pas eu notre chance", explique Bertrand Bonhomme, le père de famille. Il n'en revient toujours pas. "C'était digne d'une scène de film américain, raconte-t-il. On a vu le pont s'écrouler devant nous, on a mis la marche arrière et on a reculé. Puis on a abandonné la voiture et on a fini en courant."

Le besoin d'une aide psychologique

La famille partie en vacances n'a pas pu récupérer son véhicule. Elle s'est rendue à l'Alliance française pour chercher de l'aide et une assistance psychologique, notamment pour leur fille de sept ans. Ils devraient être rapatriés en France dans les prochaines heures, ce jeudi 16 août.

