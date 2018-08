Gênes : le poignant témoignage des survivants

Le chauffeur d'un camion a échappé à la mort de justesse. À quelques mètres près, il tombait dans le vide avec les débris du pont Morandi mardi 14 août, à Gênes (Italie). Un autre chauffeur qui se trouvait juste derrière lui raconte la scène : "C'est la personne la plus chanceuse au monde. Une voiture l'a dépassé et le camion a freiné. La voiture a chuté et le camion a continué à freiner. Il s'est arrêté juste avant le précipice", raconte-t-il.

"C'était comme dans un film"

Cela s'est joué à quelques mètres aussi pour David Cappello. L'automobiliste rescapé a fait une chute vertigineuse, mais s'en est sorti vivant et presque sans aucune blessure. "J'ai un peu mal au dos à cause de la chute", explique-t-il. Vers 11h40, il a senti le sol se dérober sous ses pieds. "C'était comme dans un film, décrit-il. Je voyais les voitures chuter devant moi. J'ai été entrainé vers le bas, mais ma voiture s'est arrêtée à un moment donné et je me suis retrouvé en bas. J'ignore toujours comment ça s'est passé." Après avoir vérifié où il était tombé et s'il n'avait pas de blessure, l'homme a réussi à s'extraire de sa voiture.

