Effondrement du pont à Gênes : les supporters d'un club de foot de la ville observeront 43 minutes de silence en hommage aux victimes

Cet hommage aux 43 personnes mortes, mardi 14 août, dans l'effondrement du pont Morandi aura lieu dimanche, lors de la rencontre contre Empoli.

Les supporters du Genoa, un des deux clubs de la ville de Gênes (Italie), touchée la semaine dernière par l'effondrement d'un pont autoroutier, ont annoncé vendredi 24 août qu'ils observeraient dimanche "43 minutes de silence" en mémoire des 43 victimes, lors du match de leur équipe face à Empoli.

"Pour dimanche soir, nous choisissons la voie du silence, par respect pour ceux qui ont perdu la vie sur ce pont. Un silence assourdissant de 43 minutes, une pour chaque enfant, travailleur, étudiant, père ou mère qui aujourd'hui n'est plus avec nous", écrivent les Ultras du Genoa dans un communiqué cité par plusieurs médias italiens. "Pendant les 43 premières minutes, nos drapeaux ne seront pas agités, nos banderoles seront retournées et coloreront le stade de façon différente, et nos voix resteront silencieuses."

L'écroulement du pont Morandi, le 14 août, a fait 43 morts à Gênes. Lors de la première journée de Serie A la semaine dernière, les matchs des deux équipes génoises avaient été reportés. Cette rencontre entre le Genoa et Empoli est donc la première à se tenir au stade Luigi-Ferraris depuis la catastrophe.