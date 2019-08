"À peu près 10% des ponts sont en mauvais état", affirme le président de la mission d'information sur la sécurité des ponts

"Il y a vraiment une défaillance en matière de suivi" de l'état des ponts, a déclaré sur franceinfo le sénateur Hervé Maurey, alors que l'Italie commémorait ce mercredi le premier anniversaire de l'écroulement du pont de Gênes.

Il y a en France entre "200 000 et 250 000 ponts", a déclaré sur franceinfo Hervé Maurey, sénateur centriste de l'Eure, président de la mission d'information sur la sécurité des ponts, alors que l'Italie commémorait mercredi 14 août le premier anniversaire de l'écroulement du pont de Gênes qui a fait 43 morts en 2018.

Cette catastrophe a eu des répercussions en France, où une partie des ponts risquent également de s'effondrer. "À peu près 10% de ces ponts, soit 25 000 ponts qui sont en mauvais état", a-t-il affirmé. La situation est encore plus inquiétante lorsque les ponts sont gérés par les communes ou intercommunalités, plutôt que par l'État.

franceinfo : Quel constat global dressez-vous, alors que les résultats d'une enquête du Sénat seront bientôt publiés ?

Hervé Maurey : Le premier constat, c'est le fait que l'on ne sait même pas exactement combien il y a de ponts en France. C'est assez révélateur de la méconnaissance de l'état de notre patrimoine. Les ponts ne sont pas dans notre culture un élément de patrimoine. Que ce soit l'État, les départements ou a fortiori les communes, il n'y a jamais eu une approche patrimoniale qui consiste à savoir combien de ponts on a, dans quel état ils sont, et de programmer un entretien ou une restauration.

On arrive simplement à évaluer le nombre de ponts : à peu près entre 200 000 et 250 000. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait à peu près 10% de ces ponts (...) qui sont en mauvais état. 7% des ponts qui appartiennent à l'État risquent de s'effondrer, alors que ce sont les mieux entretenus. La situation est bien plus inquiétante concernant les 100 000 ponts qui relèvent des communes ou des intercommunalités. Elles n'ont pas l'ingénierie, les moyens humains et les moyens financiers d'assurer une surveillance et une remise à niveau quand c'est nécessaire.

Qu'est-ce que vous préconisez pour y remédier ?

On préconise que l'État mette les moyens nécessaires, c'est-à-dire qu'il mette en place un véritable plan Marshall sur son réseau. Aujourd'hui, il consacre 45 millions d'euros par an à l'entretien des ponts qui relèvent de l'État, mais l'État considère qu'il faudrait vraisemblablement mettre près du triple, c'est-à-dire près de 120 millions.

On préconise aussi la mise en place d'un fond spécial destiné aux collectivités locales pour qu'elles dressent un constat. Cela coûte très cher parce qu'un diagnostic d'un pont simple, c'est au minimum 5 000 euros. En Normandie, sur mon territoire, il y a une communauté de communes qui a compté ses ponts et il y en a 80. Cela veut dire qu'il faut mettre sur la table 400 000 euros pour faire un simple diagnostic. Ensuite, les travaux sont souvent très importants. Pour un pont de petite envergure, cela peut très vite atteindre 500 000, voire un million d'euros.

Vous imaginiez un tel sous-investissement au moment de débuter cette enquête sur les ponts en France ?

Non, c'est vrai qu'on a été extrêmement surpris, par l'ignorance du nombre de ponts et par celle de leur état. Plus on tarde, plus la situation sera préoccupante. On sait très bien que si on n'augmente pas les crédits dans dix ans, il y aura deux fois plus de ponts dangereux. C'est une évolution naturelle. Et plus on tarde, plus il faudra mettre beaucoup d'argent pour se mettre à niveau (...) C'est à l'État de remettre en l'état son propre réseau et d'aider les communes qui n'ont pas la capacité financière de le faire seules. Je sais que la situation budgétaire est compliquée mais je crois qu'on ne peut pas faire d'économies sur la sécurité de nos compatriotes.