Éducation : malaise chez les profs italiens

Un lycéen italien insulte son professeur : "Ne me fais pas ch...", lui répète-t-il, "mets-moi six !", avant d'ajouter : "Lui il a vraiment rien compris, qui est-ce qui commande ?? À genoux !", lui intime-t-il. Il est rejoint par un camarade, puis deux. Ensemble, ils le menacent, l'insultent, et l'humilient devant les caméras des autres étudiants. Les trois élèves sont rejoints par un quatrième.

Un enseignant agressé tous les quatre jours

Selon le quotidien La Stampa, l'incident ne serait pas un cas isolé : ils ont compté, et 26 enseignants ont été agressés en Italie depuis le début de l'année, soit un tous les quatre jours. Une association de professeurs en appelle sur internet au président Sergio Mattarella : "La question des enseignants insultés, humiliés et agressés est devenue une urgence sociale". Leur pétition, qui réclame plus de protections pour les professeurs, a été signée plus de 75 000 fois.