Déconfinement : l’Italie rouvre progressivement ses terrasses et sites culturels

C. Guttin, L. Tositti, A. Donadoni, C. Guimier, V. Parent

À Rome (Italie) les terrasses de bars sont à nouveau pleines. Les Italiens peuvent désormais manger au restaurant jusqu'à 22 heures et en plein air seulement. "Je suis très heureux, on attendait vraiment ce moment pour revivre", explique un italien attablé en terrasse. Pour rouvrir, il faut respecter une distance d'un mètre entre chaque table et un nombre de convives limité. "Je suis en train de préparer une table pour quatre personnes, pas plus de quatre. On est très content, c'est mieux que rien", témoigne un restaurateur.

Des contrôles

Dans les rues, les forces de l'ordre effectuent des contrôles. Tout est fait pour que la population respecte au maximum les mesures sanitaires. "Notre rôle est important, parce que sinon les gens vont tous descendre dans la rue pour se rassembler, surtout dans les bars", explique Stefano Boi, de la protection civile à Rome. Les salles de spectacles, les musées et les cinémas ont rouvert lundi 26 avril avec des règles précises. La température est prise à l'entrée et la jauge est limitée de moitié. L'Italie déconfine sa population région par région. Ainsi, celles où le taux de propagation du virus est en baisse ont pu retrouver un peu de liberté.