Italie : populistes et démocrates doivent faire alliance contre Salvini

Un mariage politique de raison a eu lieu en Italie mercredi 28 août. Giuseppe Conte, indépendant mais proche du Mouvement 5 étoiles, devra former un gouvernement combinant populistes de gauche et le Parti démocrate, et ce pour éviter une alliance avec le parti d'extrême droite, la Ligue, et de faire place à son leader Matteo Salvini au sein du gouvernement. Mais former la nouvelle équipe risque d'être un exercice compliqué pour le leader du Mouvement 5 étoiles.

Première tâche : distribuer les portefeuilles

"Cette alliance entre les populistes et les démocrates s'est formée essentiellement contre Matteo Salvini", explique la journaliste de France 3 Stéphanie Perez en duplex depuis Rome. "Mais maintenant, pour les anciens ennemis d'hier, il va falloir travailler pour l'Italie, pour la croissance", indique-t-elle. La première tâche, qui sera difficile, consistera à former un gouvernement et de distribuer les portefeuilles ministériels, notamment ceux des postes-clés.

