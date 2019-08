Italie : le Parti démocrate et le Mouvement 5 étoiles ont trouvé un accord pour un gouvernement dirigé par Giuseppe Conte

Reste à trouver un accord sur les ministère-clés et sur un programme commun de gouvernement.

L'option longtemps jugée improbable se concrétise, en Italie. Un "accord politique a été trouvé avec le Parti démocrate" pour former un nouveau gouvernement, a annoncé mercredi 28 août le chef du Mouvement 5 Etoiles (M5S) Luigi Di Maio. Selon cet accord, le Premier ministre sortant Giuseppe Conte (Parti démocrate) sera maintenu à son poste. Considéré comme un proche du M5S, il "sera une garantie", estime Luigi Di Maio.

Reste à trouver un accord sur les ministères clés et sur un programme commun de gouvernement. A l'issue de son entretien avec le président de la République Sergio Mattarella, Luigi Di Maio a déclaré que le programme de gouvernement devrait être défini avant les négociations sur la répartition des portefeuilles. Faute d'un tel accord, le président de la République devra nommer un gouvernement intérimaire et convoquer des élections législatives à l'automne. Et même en cas de conclusion d'un accord, la situation sera loin d'être réglée. Le M5S a en effet annoncé mardi qu'il soumettrait tout accord à l'approbation de ses membres, par un vote en ligne. Or, nombre de militants du mouvement ne cachent pas leur hostilité au Parti démocrate.

"Nous aimons l'Italie et nous considérons que cela vaut la peine de tenter l'expérience", a déclaré pour sa part le chef du Parti démocrate Nicola Zingaretti, reçu un peu plus tôt par le chef de l'Etat. "Dans des moments difficiles comme celui-ci, nous ne pouvons pas nous permettre de nous détourner de notre responsabilité", a ajouté le dirigeant du parti de centre-gauche.