Cinéma : l'actrice Monica Vitti, « reine du cinéma italien » est décédée

Jeune comédienne romaine à peine sortie de l'école d'art dramatique, elle fait des doublages quand elle rencontre Antonioni. Dès 1959, avec le film "L'Avventura", elle deviendra à la fois son égérie et sa créature. L'actrice sera magnifiée par le regard et les lumières de son compagnon et réalisateur Michelangelo Antonioni.

Triomphe dans la comédie italienne

Pour élargir sa palette, pour être plus elle-même, l'actrice se lance dans la comédie italienne où elle triomphe dans les années 60. Son succès devient international avec le film "Modesty Blaise". Monica Vitti aura joué avec les plus grands. "J'adore jouer, c'est ma vie. J'aimerais jouer jusqu'à 90 ans", avait déclaré l'actrice dans une interview. Cependant, son appétit de comédie ne l'aura gardé sur les écrans que jusqu'en 1991, à l'âge de 60 ans.