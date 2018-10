Cinéma : il était une fois Sergio Leone

Avec Il était une fois dans l'ouest, Sergio Leone a rejoint les grands noms du septième art. Son style génial est maintenant étudié dans les écoles et a inspiré de nombreux réalisateurs après lui. Au pied d'un escalier, à Rome (Italie), qui l'a vu grandir, une plaque est installée pour lui rendre hommage. John Ford et John Wayne lui offriront sa première inspiration avec La Chevauchée fantastique.

La musique mythique d'Ennio Morricone

Vingt ans plus tard, il secoue la planète cinéma avec Pour une poignée de dollars. Il crée un personnage de cow-boy sans attaches, affublé d'un poncho, alterne les cadres larges et serrés. Cela deviendra un style cinématographique. L'autre révolution Leone : c'est la musique de son compère Ennio Morricone avec lequel il passe des heures à travailler et à composer. À ceux qui évoquaient le western spaghetti de manière péjorative, il répond avec humour que ce spaghetti est "bien cuit".